Главные новости за 2 мая. Ростов-на-Дону и область

С 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2026 года в Ростовской области зарегистрировано 2,3 тыс. новых участников бизнеса в сфере АПК. С этим показателем область заняла четвертое по числу регистраций среди всех регионов России.
В Гуково капитальный ремонт Дворца спорта «Шахтер» завершат до 1 августа 2026 года. Соответствующее поручение дал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В марте 2026 года в Ростовской области средняя стоимость одного килограмма лимонов составила 255,5 ₽, что на 30,6% больше год к году. Годом ранее показатель составлял 195,6 ₽
В Таганроге в ближайшее время начнется обследование и очистка дна пляжей. Кроме этого, будет проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды в акватории залива. Ее результаты поступят до 25 мая.
В трех населенных пунктах Ростовской области 6−7 мая на время пропадет теле- и радиосигнал. Отключения связаны с плановым обслуживанием передающего оборудования.