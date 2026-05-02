Итальянские повара установили рекорд, приготовив самый длинный тирамису в мире

Итальянские шеф‑повара приготовили самый длинный тирамису в истории — 445‑метровый десерт официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщили представители организации после фиксации достижения, пишет UPI.
Для создания рекордного тирамису потребовалось 2,2 тонны маскарпоне, около 50 тысяч печений «дамские пальчики» и более трёх тысяч яиц. Кондитеры отмечают, что новый результат значительно превзошёл предыдущий рекорд — 273,41 метра.
Один из авторов десерта, шеф‑повар Мирко Риччи, признался, что тирамису остаётся одним из самых любимых сладких символов Италии: «Тирамису — самая невероятная сладость, которую Италия экспортировала в другие страны».
По правилам Гиннесса вся работа — от приготовления крема до финального украшения — проходила на глазах у судей. Как только десерт был полностью готов, эксперты сразу приступили к измерениям.
Создатели говорят, что тирамису впечатляет не только размерами, но и вкусом: добиться идеального результата, по их словам, помогают «очень хороший кофе, густые сливки и много страсти».
