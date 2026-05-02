В Орле прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел в Орле. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.
Площадкой мероприятия стала Фундаментальная библиотека имени И. С. Тургенева. Ярмарку посетили около 850 соискателей, а свои предложения представили более 70 работодателей. В результате участникам было доступно свыше 1000 вакансий — от рабочих специальностей до позиций для квалифицированных специалистов. Среди компаний-партнеров были крупнейшие предприятия региона, включая «Орелтекмаш», «Знаменский СГЦ», «Дорагромаш» и другие. По итогам около 400 соискателей получили приглашения на дальнейшее собеседование.
Чтобы расширить возможности участников, к работе ярмарки подключились и социальные партнеры. В их числе — центр «Мой бизнес», Федерация профсоюзов Орловской области, Орловский филиал фонда «Защитники Отечества», Трудовая инспекция региона, центр развития движения «Абилимпикс» и ряд других организаций.
Кроме того, посетители проходили экспресс-собеседования, а также посещали презентации ведущих вузов Орловской области. Дополнительно соискателям помогали карьерные эксперты: они рассказывали о возможностях кадровых центров «Работа России», о социальном контракте по направлению «Поиск работы» и о мерах поддержки для тех, кто планирует открыть свое дело.
Практическую часть мероприятия усилили отдельными активностями для соискателей и работодателей. Для тех, кто ищет работу, провели мастер-классы по составлению резюме и подготовке к собеседованию, а для представителей компаний организовали тренинг о значении Всероссийского опроса перспективной потребности в кадрах и воркшоп по размещению «горячих вакансий» на Единой цифровой платформе «Работа России». В развитие темы доступной занятости прошел круглый стол с участием общественных организаций инвалидов, где обсудили успешные практики оборудования рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью и ветеранов СВО.
Параллельно с ярмаркой работал Фестиваль профессий, который собрал 220 студентов колледжей и вузов. Благодаря этому молодежь смогла увидеть дефиле сотрудников предприятий в профессиональной униформе, пройти тренинг «Как выбрать профессию по душе?», поучаствовать в творческой мастерской, сделать снимки в тематической фотозоне и посетить игровые площадки.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.