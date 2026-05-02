«Балтика» продлила серию без побед до 6 матчей: калининградцы уступили на своём поле «Рубину»

«Балтика» потерпела второе подряд поражение. На своём поле калининградцы с минимальным счётом 0:1 уступили казанскому «Рубину». И продлили серию без побед до 6 матчей, передаёт корреспондент «Клопс».
Единственный гол в середине первого тайма забил албанский легионер волжан Мирлинд Даку. После углового нападающий пробил головой и мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку ворот Любакова.
Все попытки хозяев наладить атакующую игру натыкались на плотную оборону «Рубина», который вышел на этот матч с шестью защитниками. За 15 минут до конца поединка балтийцы остались в меньшинстве. Чивич сбил убегавшего к воротам игрока соперника и получил красную карточку.