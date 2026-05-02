Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Балтика» продлила серию без побед до 6 матчей: калининградцы уступили на своём поле «Рубину»

За два тура до конца чемпионата команда Талалаева занимает пятое место.

«Балтика» потерпела второе подряд поражение. На своём поле калининградцы с минимальным счётом 0:1 уступили казанскому «Рубину». И продлили серию без побед до 6 матчей, передаёт корреспондент «Клопс».

Единственный гол в середине первого тайма забил албанский легионер волжан Мирлинд Даку. После углового нападающий пробил головой и мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку ворот Любакова.

Все попытки хозяев наладить атакующую игру натыкались на плотную оборону «Рубина», который вышел на этот матч с шестью защитниками. За 15 минут до конца поединка балтийцы остались в меньшинстве. Чивич сбил убегавшего к воротам игрока соперника и получил красную карточку.