В Брянской области откроют четыре агротехкласса в 2026 году

Четыре агротехнических класса откроют в Брянской области в 2026 году при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства региона.
Классы откроются в Стародубской школе № 2, Стародубской школе № 3, Меленской и Остроглядовской школах. Они помогут школьникам глубже изучать особенности агропромышленного комплекса, познакомиться с современными технологиями в сельском хозяйстве и заранее понять, какие профессии востребованы в отрасли.
Напомним, в 2025 году в Брянском, Выгоничском, Стародубском, Севском и Погарском районах Брянской области открыли 10 агротехнических классов на базе 7 общеобразовательных школ.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.