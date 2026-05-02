Четыре минуты в день: ученые рассказали о простом способе профилактики диабета

«Для взрослых, не занимающихся физическими упражнениями в свободное время, включение коротких, прерывистых периодов умеренной или интенсивной физической активности в повседневную жизнь может быть многообещающей стратегией профилактики диабета 2-го типа», — говорится в публикации.
Исследование охватило более 22 тысяч жителей Великобритании, которые не занимались спортом и не посещали фитнес-центры. Ученые наблюдали за их уровнем активности и состоянием здоровья на протяжении почти восьми лет.
Выяснилось, что всего менее четырех минут умеренной или интенсивной физической нагрузки могут снизить риск развития диабета более чем на треть.
По данным Международной федерации диабета, сегодня в мире с сахарным диабетом живут 589 миллионов взрослых. Различают 1-й и 2-й тип диабета, и специалисты отмечают, что увеличивается количество случаев именно второго типа. Главной причиной этого роста они называют образ жизни — низкая физическая активность, хронические стрессы и неумеренность в еде.
По данным Минздрава Беларуси, актуальным на 1 января 2025 года, на официальном учете у белорусских эндокринологов находилось более 407 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Из них более 370 тысяч — с диабетом 2-го типа.
Согласно мировой статистике, каждый второй человек на планете имеет недиагностированный сахарный диабет. Он опасен именно своими осложнениями — само заболевание может длительное время протекать без симптомов.