Мотосезон стартовал в Городце

Сотни байкеров собрались в одном из древнейших городов Нижегородской области — Городце. Они дали старт новому мотосезону.
Торжественная церемония прошла на центральной площади. На первый большой заезд в этом году мотоциклистов напутствовал глава Городецкого округа и священнослужители.
Затем колонна мотоциклистов проследовала к стеле в память о подвиге летчика-истребителя Виталия Конюхова. Инициатива по созданию этого памятника принадлежит участникам мотоклуба «Ночные волки». Поэтому место знаковое.
Такие открытия мотосезонов стали уже традиционным событием для байкеров. Это возможность собраться вместе и ощутить единство двухколесного братства.
Галия Вельмовская — президент женского мотоклуба «Ночные Валькирии» г. Нижний Новгород:
«Колонна собрала большое количество людей не только с Городца, но и с области, были люди с других городов. Колонна прошла по городу, доехала до городецкого памятника, который находится на Белой речке. Памятник летчику, который отвел свой самолет от плотины, тем самым спас жизни многих людей. Мы поздравляем всех мотоциклистов с открытием мотосезона, с весной, с хорошим настроением».