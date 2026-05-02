В Воронеже пройдет семинар на тему профессионального имиджа

Семинар на тему «Профессиональный имидж: работа над ошибками» пройдет 6 мая в Воронеже. Мероприятие состоится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.
Участникам расскажут, что такое профессиональный имидж и как он влияет на восприятие специалиста руководителями, коллегами, подчиненными и клиентами. Встреча будет полезна тем, кто нацелен на карьерный рост и развитие личного бренда. Спикером выступит Наталья Зубкова, специалист по этикету и психологии коммуникаций. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.