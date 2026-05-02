В ауле Хакуринохабль в Адыгее благоустроят общественную территорию

Общественную территорию на въезде в аул Хакуринохабль Республики Адыгея благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в учреждении «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие, проведут озеленение, установят бордюрный камень и смонтируют опоры наружного освещения. Также там установят малые архитектурные формы — скамейки и урны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.