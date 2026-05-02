Дончанин Николай Дубинин назначен апостольским администратором архиепархией

Как сообщает пресс-служба архиепархии, папа Римский Понтифик Лев XIV принял прошение об отставке архиепископа Павла Пецци, Митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве в связи с его болезнью.
Кроме того, вместе с отставкой Пецци было объявлено о том, что апостольским администратором назначается епископ Архиепархии Николай Дубинин. Он будет временно управлять епархией, пока новый правящий еписком не будет избран и не вступит в каноническое обладание Архиепархией.
Напомним, Никола́й Дуби́нин российский католический прелат и францисканец — уроженец города Новошахтинска Ростовской области. Ему 53 года. Родился в интеллигентной семье. По материнской линии его предки были католиками, а по отцовской — православными. В 1990 году окончил с серебряной медалью среднюю школу и поступил на филологический факультет Ростовского государственного университета (ныне — Южный федеральный университет).
В 2000 году успешно окончил Высшую духовную семинарию францисканцев в городе Лодзь и защитил в Люблинском Католическом университете работу на тему «Богословие братства с природой в Истоках Францисканства» с присвоением степень магистра богословия.
В 2014 году защитил в Институте пастырской литургики им. Святой Иустины в Падуе работу на тему «Критерии traditio — traductio — aptatio в русском переводе Римского Миссала», с получением степени лиценциата богословия.
30 июля 2020 года Папа Франциск назначил Николая Дубинина титулярным епископом Аквы Бизаценской и вспомогательным епископом архиепархии Божией Матери в Москве.
4 октября 2020 года состоялось его рукоположение во епископы в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, которое совершил митрополит архиепархии Матери Божией Паоло Пецци в сослужении с епископом Преображенской епархии Иосифом Вертом и епископом епархии Святого Иосифа Кириллом Климовичем.
Свободно владеет русским, польским и итальянским языками, знает английский, белорусский и латинский языки.