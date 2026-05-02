Казанский марафон собрал более 40 тысяч спортсменов со всего мира

В столице Татарстана с 1 по 3 мая проходит XII Казанский марафон. Он собрал более 40 тысяч участников из 38 стран мира, среди которых есть как любители, так и звезды спорта.

Источник: "Российская газета"

Провести майские праздники «на бегу» в Казани помимо атлетов из России и ближнего зарубежья решили гости из Германии, Турции, Норвегии, Малайзии, Израиля, Сербии, Финляндии, ЮАР, Японии, Филиппин, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Марокко, Мексики, Нидерландов и Катара и других государств.

По традиции в первый день турнира состязались самые юные спортсмены, причем, включая младенцев. Неуемной энергии малышей попробовали «задать вектор» в шуточном «Забеге ползунков» на 40 метров. А ребята в возрасте 3−6 лет и 7−10 лет проявили себя на дистанциях 300 и 600 метров.

Первые основные забеги на 3 и 10 километров прошли 2 мая. Атлетам повезло — циклон, портивший погоду в Татарстане всю неделю, стал отступать. И хотя тучи еще бродили по небу, а температура выше плюс 10 градусов не поднялась, в целом было солнечно и комфортно.

Стартовали и финишировали бегуны, как обычно возле Казанского Кремля, а их маршрут проходил через историческую часть города. Как пояснил основатель и директор Казанского марафона Вадим Янгиров, в этом году трассу слегка изменили, сократив число разворотов на 180 градусов.

Понятно, что весь центр Казани на время забегов перекрыли, но горожане к этим ежегодным неудобствам уже привыкшие. Значительная часть заранее «сбежала» на дачи, но немало людей вышли поболеть и поддержать атлетов на специально организованные точки.

Одна из участниц трехкилометрового забега Камилла из Башкирии, которая учится в Казанском федеральном университете.

«Ощущения — супер! Я побила свой рекорд. Мой результат 16.40, а обычно три километра за 18 минут пробегала. В следующем году побегу 10 километров», — делится впечатлениями с корреспондентом «РГ» девушка, еще до конца не отдышавшись.

Юлия с сыном Мишей, юным футболистом, приехала на Казанский марафон из Москвы. «Решили совместить спорт с культурным отдыхом, — говорит она. — Я раньше уже участвовала в забегах, а ребенок — в первый раз. Все отлично: организация, поддержка на трассе».

Завтра, 3 мая, атлеты побегут марафон (42,2 километра) и полумарафон (21,1 километра). Главным событием дня станет Чемпионат России по марафону. В нему примут участие титулованные спортсмены, в числе которых 32-кратный чемпион России по легкой атлетике Владимир Никитин, двукратный чемпион России по марафону Алексей Реунков, победительница Московского марафона 2025 Луиза Лега и действующая чемпионка России Марина Ковалева.

Будут и зарубежные звезды: Джудит Чероно из Кении, ставшая первая на Казанском марафоне 2025, Куба Алему Бекеле из Эфиопии. Элиту кенийских марафонцев-мужчин представят: Винсент Кипсегеч Ятор, Элкана Лангат, Чарльз Кипротич Роно и Доминик Ньяро Омаре.