В городе Волжске Республики Марий Эл отремонтируют детсад № 8 «Ягодка»

Детский сад № 8 «Ягодка» отремонтируют в городе Волжске Республики Марий Эл. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации городского округа город Волжск.
Специалисты уже выполнили основные инженерные и черновые работы: смонтировали системы водоснабжения и водоотведения, а также вентиляцию. Также они завершили электромонтажные и штукатурные работы.
После завершения основных черновых работ рабочие перешли к чистовой отделке. Продолжается финишная шпатлевка стен. В буфетных и санузлах облицовывают стены и укладывают напольную плитку, одновременно монтируют конструкции под потолки. В коридорах также приступили к укладке напольной плитки.
Вместе с отделкой начался монтаж слаботочных систем — интернета, видеонаблюдения и пожарного оповещения. Готовность объекта по графику составляет 40%.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.