«Балтика проиграла “Рубину” со счётом 0:1. Матч 28-го тура Премьер-лиги состоялся в Калининграде в субботу, 2 мая.
Гости из Казани открыли счёт в первом тайме. На 29-й минуте гол в ворота калининградской команды забил нападающий Мирлинд Даку. «Балтика» пыталась отыграться, но не смогла. Ближе к финалу она осталась в меньшинстве. На 77-й минуте Элдар Чивич сбил полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова и получил красную карточку.
В результате «Балтика» проиграла дома второй раз подряд. Команда Андрея Талалаева остаётся на пятой строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч она проведёт с «Локомотивом» в Москве 10 мая.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.