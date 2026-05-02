«Балтика» дома проиграла «Рубину»

На 30-й минуте нападающий «Рубина» Даку забил единственный гол в матче точным ударом головой под перекладину. Во втором тайме, на 76 минуте, полузащитник «Балтики» Элдар Чивич получил красную карточку за срыв атаки один на один с вратарём.