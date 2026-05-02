«Амкар Пермь» проиграл аутсайдеру группового турнира «Динамо Ставрополь»

Пермяки неожиданно проиграл со счетом 1:2 (1:0). «Амкар» первым открыл счет — на 23-й мин. с 11-метровой отметки точный удар нанес Новиков. Гости отыгрались на 69-й мин. после точного удара Сычева. Победный мяч «бело-голубые» забили за несколько секунд до финального свистка на пятой компенсированной минуте матча. Отличился Кратков.