Под Волгоградом организована проверка по факту затопления несанкционированной свалки

Как раннее сообщалось информагентством, из-за подъема уровня воды в реке Ахтуба произошло затопление несанкционированной свалки, которая находится в заповедной зоне на окраине населенного пункта. Обратившиеся в редакцию местные жители предполагали, что мусорное наводнение произошло в том числе из-за распашки земель. Глава Заплавненского сельского поселения Андрей Юдин также ранее подтвердил об обращении жителей поселка по данной проблеме.