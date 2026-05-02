В Челябинске прошел Всероссийский субботник

Всероссийский субботник прошел 25 апреля в Челябинске, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города. В ходе уборки в порядок привели в том числе территории, благоустроенные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
К уборке общественных пространств присоединились жители разных возрастов — работы развернулись одновременно в нескольких точках города. Уборка прошла, в частности, в парке Калининского района на улице Чайковского, на пешеходной зоне улицы Свободы, в сквере на улице Бажова и на других площадках.
Всего акция собрала более 1000 участников: сотрудников администрации и коммунальных служб, волонтеров, студентов и неравнодушных горожан. Общими усилиями удалось собрать несколько кубометров мусора и привести в порядок газоны. Для удобства участников организаторы выдали необходимый инвентарь — перчатки, грабли и мешки, — а по завершении работ обеспечили вывоз собранных отходов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.