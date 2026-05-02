Таганрог обошел Ростов по стоимости говядины и свинины

Таганрог обошел Ростов-на-Дону по стоимости говядины и свинины. Обновленные данные о средних ценах на майских праздниках публикует Ростовстат. Речь идет о ценах, которые зафиксировали 27 апреля.
Так, говядина, кроме бескостного мяса, в среднем по региону в этот период стоила 702,14 рубля за 1 кг. Самая дешевая по области — по 645,58 рубля — продавалась в Сальске. Самая дорогая была в Ростове-на-Дону и Таганроге, там этот вид мяса можно было купить за 702,87 и 747,07 рубля соответственно.
Средняя стоимость свинины, кроме бескостного мяса, в конце апреля составляла 424,69 рубля за 1 кг. При этом в Ростове цена была самой низкой по региону — 401,80 рубля, а в Таганроге самой дорогой — 453,49 рубля за 1 кг.
Добавим, также Таганрог оказался почти в лидерах среди городов региона по стоимости мяса птицы (в среднем по региону — 215,49 рубля за 1 кг, а в Таганроге — 227,42 рубля), а также баранины (в среднем по региону — 800,22 рубля за 1 кг, в Таганроге — 828,83 рубля).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.