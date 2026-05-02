Спасённого в водах Балтики горбатого кита выпустили у берегов Дании

Горбатого кита, найденного на мелководье у балтийского побережья Германии и позже перевезённого на специальной барже в Северное море, выпустили на свободу. Об этом сообщается в трансляции телекомпании News5.
Судно с баржей, на которую ранее погрузили ослабленного кита, застрявшего на отмели в марте, вышло в Северное море несколько дней назад. На записи News5 видно, как животное уже находится за пределами баржи и выпускает фонтаны тёплого воздуха, что говорит о его активном состоянии.
Кита освободили примерно в 70 километрах к северу от датского Скагена. Спасатели продолжают наблюдение за животным — к его телу прикреплён трекер, и специалисты ожидают стабилизации его работы в ближайшее время.
В конце апреля сообщалось, что в Германии застрявшего на отмели в Балтике кита попробуют отбуксировать в Атлантику.