Спасённого в водах Балтики горбатого кита выпустили у берегов Дании

Судно с баржей, на которую ранее погрузили ослабленного кита, застрявшего на отмели в марте, вышло в Северное море несколько дней назад. На записи News5 видно, как животное уже находится за пределами баржи и выпускает фонтаны тёплого воздуха, что говорит о его активном состоянии.