Спасённого в водах Балтики горбатого кита выпустили у берегов Дании

Животное перевезли на специальной барже в Северное море.

Источник: Клопс.ru

Горбатого кита, найденного на мелководье у балтийского побережья Германии и позже перевезённого на специальной барже в Северное море, выпустили на свободу. Об этом сообщается в трансляции телекомпании News5.

Судно с баржей, на которую ранее погрузили ослабленного кита, застрявшего на отмели в марте, вышло в Северное море несколько дней назад. На записи News5 видно, как животное уже находится за пределами баржи и выпускает фонтаны тёплого воздуха, что говорит о его активном состоянии.

Кита освободили примерно в 70 километрах к северу от датского Скагена. Спасатели продолжают наблюдение за животным — к его телу прикреплён трекер, и специалисты ожидают стабилизации его работы в ближайшее время.

В конце апреля сообщалось, что в Германии застрявшего на отмели в Балтике кита попробуют отбуксировать в Атлантику.