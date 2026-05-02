Современный молодежный центр после реконструкции откроется в Решетихе осенью

Глава Володарского округа Дмитрий Третьяков вместе с руководством министерства молодежной политики Нижегородской области проверил реконструкцию молодежного центра в Решетихе, об этом он рассказал в своем канале в национальном мессенджере MAX.
В прошлом году Нижегородская область уже четвертый раз стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Это позволило получить значительную финансовую поддержку — более 65 миллионов рублей, которые будут направлены на создание современного молодежного центра «Точка притяжения».
«Значительная часть средств, 60 млн рублей, — из федерального бюджета, остальное добавляют региональный и местная казна. Порядка 38 из них идет на реконструкцию центра, остальные средства позволят закупить современное оборудование. В прошлом году благодаря гранту за победу в региональном конкурсе уже удалось отремонтировать первый этаж молодежного центра, теперь очередь — за вторым», — пояснил Третьяков.
В настоящее время для проведения работ в центре завезены строительные материалы, идет монтаж окон, системы кондиционирования, штукатурка стен, монтаж электрической проводки и тому подобное. После всех «грязных» работ приступят к отделке помещений второго этажа центра и благоустройству территории. К сентябрю все они должны завершиться.
«И не зря он называется “Точка притяжения”: это уютное пространство, где уже нашлось место для клуба молодых семей, клуба молодых предпринимателей, нашего местного “Хулиганодома”. А после реконструкции будет настоящее многофункциональное пространство для творчества и занятий спортом, а также небольшой пока музей СВО. В общем, молодежь получит современную площадку для творчества, спорта и досуга», — заключил он.