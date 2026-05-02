Каждый третий нижегородец поедет на шашлыки в майские праздники

Средний бюджет на пикник — около 3200 рублей на человека.

Источник: Комсомольская правда

Традиция выездов на шашлыки в майские праздники по-прежнему популярна среди нижегородцев: такие планы есть у 34% горожан. При этом каждый четвертый собирается сам жарить мясо, еще 4% отправятся в гости, а столько же — совместят оба варианта. Почти половина опрошенных (45%) не планируют такие поездки, сообщают аналитики сервиса SuperJob.

Интерес к шашлыкам заметно различается в зависимости от пола и возраста. Мужчины чаще поддерживают такой формат отдыха: среди них сторонников мангала 38%, тогда как среди женщин лишь 28%. Молодежь до 35 лет реже отказывается от поездок, но чаще всего собственноручно жарят мясо у мангала люди старше 45 лет. Активнее остальных планируют шашлыки и те, чей доход превышает 150 тысяч рублей в месяц — они и сами устраивают выезды, и охотно принимают приглашения.

Самыми «шашлычными» остаются семьи с детьми — именно они чаще других выбирают отдых на природе. Вкусы при этом довольно традиционны: на первом месте свинина (39%), затем ассорти из разных видов мяса (22%), замыкает тройку курица (14%).

В среднем на одного человека нижегородцы готовы потратить около 3200 рублей — в эту сумму входят мясо, овощи и напитки.