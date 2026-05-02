Футболисты нижегородской «Волны» дома одолели «Родину‑3» из Москвы

Весьма трудную победу одержали футболисты «Волны» (Нижегородская область), выступающие во второй лиге первенства России (дивизион «Б», группа 3).
Матч в Заволжье ожидаемо проходил с преимуществом «Волны», но почти час игрового времени хозяевам никак не удавалось взломать насыщенную оборону столичной «Родины-3». Счёт открыл Александр Попович, буквально затолкавший мяч в сетку. А уже на 90-й минуте вышедший на замену Михаил Заботкин установил итоговые цифры на табло — 2:0.
С 15 очками после 6 игр «Волна» сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице. А лидирует тамбовский «Спартак», имеющий на один балл больше.
10 мая нижегородцы сыграют на выезде против ФК «Орёл».
