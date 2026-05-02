Какой сегодня праздник: День кондитера

Сегодня День кондитера. Дата праздника связана с событием 3 мая 1932 года — тогда в СССР был учрежден Всесоюзный научно‑исследовательский институт кондитерской промышленности. Истоки кондитерского искусства уходят в древность: первые сладости делали из меда и фруктов в Египте, а в Европе самостоятельное развитие отрасли началось в Италии в XV-XVI веках. В России первые шоколадные фабрики появились в середине XIX века. Россия входит в топ‑5 крупнейших производителей сладостей в мире: в 2025 году было произведено 4,1 млн тонн кондитерских изделий.
Всемирный день веселья отмечают в первое воскресенье мая. В этом году он выпадает на 3 мая. Праздник был учрежден в 1998 году в Индии врачом Маданом Катарией из Мумбаи. Катария организовал клуб, где участники смеялись без какой‑либо причины просто ради самого процесса. Позже он разработал систему «йога смеха»: сочетание дыхательных упражнений, растяжки и намеренного смеха. Идея быстро распространилась: сегодня клубы йоги смеха работают более чем в 100 странах, их число превышает тысячу. Всемирный день веселья — это напоминание, что смех доступен каждому и не требует особых условий. Он делает нас здоровее, счастливее и ближе друг к другу.
Международный день Солнца — международный праздник, посвященный использованию солнечной энергии и ее роли в жизни Земли. Его главная цель — привлечь внимание к возможностям возобновляемых источников энергии и стимулировать развитие солнечной энергетики. В 1978 году праздник инициирован американским экоактивистом Дэннисом Хэйесом (одним из организаторов первого Дня Земли в 1970 году). По его инициативе президент США Джимми Картер официально объявил 3 мая Днем Солнца на национальном уровне. В славянской традиции особое место занимали праздники, связанные с астрономическими событиями: весенним и осенним равноденствиями, а также летним и зимним солнцестояниями.