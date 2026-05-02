Какой сегодня праздник: День кондитера

Всемирный день веселья отмечают в первое воскресенье мая. В этом году он выпадает на 3 мая. Праздник был учрежден в 1998 году в Индии врачом Маданом Катарией из Мумбаи. Катария организовал клуб, где участники смеялись без какой‑либо причины просто ради самого процесса. Позже он разработал систему «йога смеха»: сочетание дыхательных упражнений, растяжки и намеренного смеха. Идея быстро распространилась: сегодня клубы йоги смеха работают более чем в 100 странах, их число превышает тысячу. Всемирный день веселья — это напоминание, что смех доступен каждому и не требует особых условий. Он делает нас здоровее, счастливее и ближе друг к другу.