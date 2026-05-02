Турецкий министр рассказал о рухнувшем импорте из России

Поставки из России в Турцию в январе-апреле 2026 года сократились на 22,8 процента. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил министр торговли Турции Омер Болат.

По его словам, на Россию пришлось наибольшее снижение в структуре импорта — объем сократился на 3,5 миллиарда долларов. При этом наиболее заметный рост зафиксирован в закупках из Китая, которые увеличились на 1,8 миллиарда долларов.

Министр отметил, что такая динамика отражает изменение структуры внешней торговли страны в первые месяцы года.

Также он сообщил, что в апреле экспорт турецких товаров вырос на 22,3 процента, достигнув 25,4 миллиарда долларов. Этот показатель стал рекордным для данного месяца и вторым по величине за всю историю наблюдений, передает РИА Новости.

