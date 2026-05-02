Пара Абраамян/Воронина выиграла чемпионат России по настольному теннису

Чемпионат России завершится 3 мая, в этот день будут разыграны медали в одиночных турнирах. Элизабет Абраамян предстоит полуфинальное противоборство с Марией Тайлаковой. Элиз идёт за пятым подряд титулом чемпионки страны в одиночном разряде. Напомним, что год назад в Казани она переиграла в финале Владу Воронину — 4:0.