Пара Абраамян/Воронина выиграла чемпионат России по настольному теннису

На главных национальных соревнованиях 2026 года, проходящих в Москве, Элизабет Абраамян завоевала свою вторую золотую медаль.
1 мая Элиз добилась успеха в миксте с москвичом Львом Кацманом, а 2-го — вместе с Владой Ворониной. Обе спортсменки представляют СШОР № 13 Нижнего Новгорода, которая специализируется на настольном теннисе.
В финале женского парного разряда Абраамян и Воронина одержали волевую победу над Марией Тайлаковой и Екатериной Зироновой из Республики Татарстан — 3:2. Теннисистки из приволжской столицы уступили в первой партии, на тай-брейке проиграли третью (15:17), но сумели восстановить равенство. Всё решило начало пятого сета, когда нижегородки повели 5:0. Закончилась последняя партия со счётом 11:6.
Чемпионат России завершится 3 мая, в этот день будут разыграны медали в одиночных турнирах. Элизабет Абраамян предстоит полуфинальное противоборство с Марией Тайлаковой. Элиз идёт за пятым подряд титулом чемпионки страны в одиночном разряде. Напомним, что год назад в Казани она переиграла в финале Владу Воронину — 4:0.