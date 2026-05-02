Хитрая уловка Трампа: в Сенате раскрыли планы президента США. Возобновится ли война с Ираном

Письмо президента США Дональда Трампа Конгрессу о якобы окончании войны с Ираном является уловкой для обхода запрета на ведение военных действий. С таким мнением выступил сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в своих соцсетях.
«Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти Конгресс», — написал сенатор.
В свою очередь лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер назвал это письмо Трампа «полной чушью».
Ранее появилась информация, что Трамп объявил об окончании военных действий в Иране. В официальном письме Конгрессу США он коснулся этого вопроса. Письмо было отправлено спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону.
При этом президент США проинформировал, что американские войска останутся на территории региона.