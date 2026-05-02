«Лучшая новость в мире»: отец девятерых детей Борис Джонсон призвал к снижению рождаемости в Европе

Борис Джонсон призвал Европу отказаться от программ стимуляции рождаемости.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Европы отказаться от программ, направленных на стимуляцию рождаемости. Об этом он высказался в статье для издания Daily Mail, назвав тенденцию снижения рождаемости «лучшая новость в мир».

Джонсон призвал правительства европейских стран держаться подальше от подобных программ на фоне развития технологий искусственного интеллекта. По словам экс-премьера, если ИИ действительно сможет в дальнейшем заменить работников, для увеличения численности населения нет необходимости.

«Когда эти новые обнадеживающие тенденции приведут к реальному сокращению численности населения планеты, это не станет катастрофой. Это станет первым долгожданным облегчением от непосильного бремени», — написал Джонсон.

При этом сам бывший премьер-министр Британии является отцом девятерых детей.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году Германия столкнулась с падением рождаемости до уровня времен Второй мировой войны. Число новорожденных в стране снижается уже четвертый год подряд.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
Читать дальше