«Лучшая новость в мире»: отец девятерых детей Борис Джонсон призвал к снижению рождаемости в Европе

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Европы отказаться от программ, направленных на стимуляцию рождаемости. Об этом он высказался в статье для издания Daily Mail, назвав тенденцию снижения рождаемости «лучшая новость в мир».
Джонсон призвал правительства европейских стран держаться подальше от подобных программ на фоне развития технологий искусственного интеллекта. По словам экс-премьера, если ИИ действительно сможет в дальнейшем заменить работников, для увеличения численности населения нет необходимости.
«Когда эти новые обнадеживающие тенденции приведут к реальному сокращению численности населения планеты, это не станет катастрофой. Это станет первым долгожданным облегчением от непосильного бремени», — написал Джонсон.
При этом сам бывший премьер-министр Британии является отцом девятерых детей.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году Германия столкнулась с падением рождаемости до уровня времен Второй мировой войны. Число новорожденных в стране снижается уже четвертый год подряд.