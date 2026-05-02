«В каждой команде нужна своя Лена»: Борщева рассказала о погибшей звезде КВН

Актриса Елена Борщева прокомментировала гибель участницы команды КВН «Утомленные солнцем» Елены Рыбалко. Она заявила, что новость стала для нее шоком и произошедшее трудно принять.
По ее словам, они с Рыбалко начали общаться после победы команды в финале КВН и затем регулярно встречались на концертах и совместных выступлениях, в том числе в составе женской сборной.
Борщева отметила, что коллега запомнилась ей как открытый и жизнерадостный человек, с которым было связано много совместных воспоминаний.
— Лена была всегда общительная, милая, добрая. Очень талантливая! Я помню, что у нас в КВН даже шутили, мол, в каждой команде нужна своя Лена, чтобы победить! — написала она в личном блоге.
2 мая стало известно, что звезду КВН Елену Рыбалко из команды «Утомленные солнцем» сбила машина в Адлере. Елена выступала на сцене в составе команды с Александром Реввой и Михаилом Галустяном, но, в отличие от своих коллег, связать жизнь со сценой полноценно не захотела. В СМИ писали, что в последние годы Елена Рыбалко совмещала работу в Сочи с воспитанием троих детей, она продолжала выступать на корпоративах в родном городе и не оставляла работу на сцене.