Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В каждой команде нужна своя Лена»: Борщева рассказала о погибшей звезде КВН

Актриса Елена Борщева прокомментировала гибель участницы команды КВН «Утомленные солнцем» Елены Рыбалко. Она заявила, что новость стала для нее шоком и произошедшее трудно принять.

Актриса Елена Борщева прокомментировала гибель участницы команды КВН «Утомленные солнцем» Елены Рыбалко. Она заявила, что новость стала для нее шоком и произошедшее трудно принять.

По ее словам, они с Рыбалко начали общаться после победы команды в финале КВН и затем регулярно встречались на концертах и совместных выступлениях, в том числе в составе женской сборной.

Борщева отметила, что коллега запомнилась ей как открытый и жизнерадостный человек, с которым было связано много совместных воспоминаний.

— Лена была всегда общительная, милая, добрая. Очень талантливая! Я помню, что у нас в КВН даже шутили, мол, в каждой команде нужна своя Лена, чтобы победить! — написала она в личном блоге.

2 мая стало известно, что звезду КВН Елену Рыбалко из команды «Утомленные солнцем» сбила машина в Адлере. Елена выступала на сцене в составе команды с Александром Реввой и Михаилом Галустяном, но, в отличие от своих коллег, связать жизнь со сценой полноценно не захотела. В СМИ писали, что в последние годы Елена Рыбалко совмещала работу в Сочи с воспитанием троих детей, она продолжала выступать на корпоративах в родном городе и не оставляла работу на сцене.