В лицее № 623 Выборгского района Петербурга провели кулинарный мастер-класс

Кулинарный мастер-класс провели в лицее № 623 Выборгского района Санкт-Петербурга. Мероприятие организовал комбинат питания «Нева» при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении социального питания.
Практическая часть занятия началась с приготовления выпечки: ребята надели специальную форму и под руководством штатных поваров слепили и испекли пирожки из заранее подготовленного теста. Чтобы сделать программу более разнообразной, параллельно для участников провели творческое задание — декорирование и окрашивание пасхальных яиц.
«Важно, что ребята не только осваивают практические навыки, но и через приготовление блюд прикасаются к культурным традициям. Мы благодарны администрации лицея за сотрудничество и поддержку наших инициатив», — сообщил директор комбината питания «Нева» Сергей Филиппов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.