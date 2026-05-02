Юные футболисты «Ротора» одержали две победы в ЮФЛ Юг

Футболисты СШ «Ротор» дважды обыграли «Волгарь».

Источник: Комсомольская правда

Юные футболисты «Ротора» продолжают набираться опыта в Юношеской футбольной лиге Юг. В турнире среди сильнейших академий южной части России состоялся 5-й тур, матчи которого воспитанники волгоградского футбола проводили в Астрахани. «Спортивная школа “Ротор” гостила у Академии футбола “Волгарь”.

Во встрече ЮФЛ Юг U-15, в которой выступают футболисты 2011 года рождения, волгоградская команда одержала волевую победу. Первый тайм завершился без забитых мячей, вторая половина матча стартовала с гола астраханцев. Почти сразу воспитанники Владимира Соколова восстановили равенство в счете, а до конца игры забили еще два раза. В итоге СШ «Ротор»-2011 одержала победу со счетом 3:1. Мячи забили Артем Мозолев, Макар Коробейников и Назар Голубев. «Сине-голубые» занимают седьмое место, имея в активе 10 набранных очков.

В противостоянии футболистов 2010 года рождения в ЮФЛ Юг U-16 был так же зафиксирован счет 3:1 в пользу СШ «Ротор». И так же первый тайм оказался безголевым, зато, как только стартовал тайм под номером 2, волгоградцы оперативно организовали пару забитых мячей. Ближе к концу «Волгарь» сократил отставание. Но «сине-голубые» свое не отдали, еще и третий гол соорудили. Дублем отметился Владимир Шинкарев, единожды отличился Арлан Багиров. СШ «Ротор»-2010 идет в сезоне без поражений, поднявшись на третье промежуточное место.

В следующем туре футболистов СШ «Ротор» ждут волгоградские дерби с «Футбольной школой имени Леонида Слуцкого». Матчи на стадионе «Зенит» 10 мая начнутся в 10.00 и 13.00.

Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
