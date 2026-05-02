Юные футболисты «Ротора» одержали две победы в ЮФЛ Юг

В противостоянии футболистов 2010 года рождения в ЮФЛ Юг U-16 был так же зафиксирован счет 3:1 в пользу СШ «Ротор». И так же первый тайм оказался безголевым, зато, как только стартовал тайм под номером 2, волгоградцы оперативно организовали пару забитых мячей. Ближе к концу «Волгарь» сократил отставание. Но «сине-голубые» свое не отдали, еще и третий гол соорудили. Дублем отметился Владимир Шинкарев, единожды отличился Арлан Багиров. СШ «Ротор»-2010 идет в сезоне без поражений, поднявшись на третье промежуточное место.