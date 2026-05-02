Bild: Германия перебрасывает в Литву «все оружие, которое не приколочено»

Германия ускоренно формирует новую танковую бригаду в Литве и наращивает переброску сил, отправляя «все оружие, которое не приколочен’о. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает Bild.
Речь идет о создании «танковой бригады 45», штаб которой уже размещен в Вильнюсе. По данным издания, министр обороны ФРГ Борис Писториус принял решение направить на восточный фланг НАТО около пяти тысяч военнослужащих.
Уточняется, что в Литву активно перебрасываются техника и личный состав, включая ресурсы, ранее не планировавшиеся к передислокации.
По информации газеты, бригада должна достичь полной боеготовности к 2027 году, и эта задача, как отмечается, должна быть выполнена при любых условиях.
Ранее стало известно, что Германия готовит гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию, несмотря на дефицит средств в бюджете бундесвера. В порту Бременхафен началась модернизация стоимостью 1,35 миллиарда евро, которая позволит принимать и загружать танки Leopard массой до 60 тонн. При этом отмечается нехватка государственного финансирования, поэтому власти рассчитывают привлечь частные инвестиции.