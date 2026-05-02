В поселке Луковецком Поморья появится детская спортивно-игровая площадка

Специалистам предстоит уложить наливное полиуретановое покрытие для спортивной зоны и беговых дорожек.

Детская спортивно-игровая площадка появится в поселке Луковецком Архангельской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Площадку обустроят у домов № 20−24 на улице Советской. Подготовка территории началась еще в прошлом году: на месте будущего объекта сделали бетонное основание. В этом сезоне специалистам предстоит уложить наливное полиуретановое покрытие для спортивной зоны и беговых дорожек.

Напомним, в 2026 году в Архангельской области планируют обновить 54 общественные территории в 29 муниципалитетах, а завершить благоустройство объектов необходимо к началу сентября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.