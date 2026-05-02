Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-священник Головин разразился своей версией смертных грехов

Бывший священник Русской православной церкви Владимир Головин, как пишет Царьград, вызвал бурную дискуссию среди верующих, заявив, что привычный список из семи смертных грехов не соответствует библейскому тексту. По его утверждению, в Ветхом Завете упоминаются не семь, а всего четыре проступка, за которые действительно следовала высшая мера наказания — смертная казнь через побиение камнями. Таким образом, широко распространенное учение о фатальной греховности ряда привычных действий он считает результатом позднейшей богословской систематизации, а не Божественным откровением.

Согласно словам экс-священника, к истинно смертным грехам, уничтожающим присутствие Святого Духа в душе, относятся лишь хула на Бога, умышленное убийство, разврат (в значении грубого нарушения супружеской верности или крайнего блуда) и тяжкое оскорбление родителей. Остальные негативные поступки, включая знаменитые «гордыню», «алчность» и «уныние», Головин предлагает считать безусловно тяжкими, но не ведущими к автоматической духовной гибели. Особо он отметил полемику вокруг рукоблудия, отказавшись причислять этот проступок к фатальным, несмотря на остроту споров в церковной среде.

Бывший священнослужитель настаивает, что привычный список из семи грехов (гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие и уныние) появился лишь в Средние века. Его основу заложил Папа Григорий I, а окончательно систематизировал Фома Аквинский. В библейских текстах единого перечня из семи пунктов, по словам Головина, не существует.

В своем обращении Головин призвал верующих отказаться от самобичевания за те слабости, которые не входят в «четверку» фатальных грехов. Право осуждать, напомнил экс-священник, имеет лишь тот, кто сам безгрешен, и сослался при этом на евангельский сюжет о Христе и прощенной им грешнице. Заявление уже вызвало неоднозначную реакцию в религиозных кругах: от поддержки идеи «библейской чистоты» до критики за упрощение аскетической традиции и опасного снижения требований к моральному облику верующего.

