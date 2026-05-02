Экс-священник Головин разразился своей версией смертных грехов

В своем обращении Головин призвал верующих отказаться от самобичевания за те слабости, которые не входят в «четверку» фатальных грехов. Право осуждать, напомнил экс-священник, имеет лишь тот, кто сам безгрешен, и сослался при этом на евангельский сюжет о Христе и прощенной им грешнице. Заявление уже вызвало неоднозначную реакцию в религиозных кругах: от поддержки идеи «библейской чистоты» до критики за упрощение аскетической традиции и опасного снижения требований к моральному облику верующего.