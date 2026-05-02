В Санкт-Петербурге обсудили актуальные меры поддержки бизнеса

Актуальные меры поддержки бизнеса и новые возможности информационных платформ обсудили в Невской ратуше на совместном заседании рабочих групп «Развитие предпринимательства» и «Улучшение инвестиционной деятельности» в Санкт-Петербурге в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города.
В ходе заседания участники рассмотрели ключевые инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства и вместе с этим представили обновленные цифровые сервисы для бизнеса. В первую очередь внимание уделили финансовым мерам: Фонд содействия кредитованию предоставляет поручительства по кредитам, банковским гарантиям и лизингу до 100 млн рублей, а Фонд микрофинансирования — льготные займы до 5 млн рублей по ставкам 3−12% годовых.
Чтобы упростить доступ к таким мерам, в городе развивают и онлайн‑инструменты. Предпринимателям доступны портал поддержки МСП и Инвестиционный портал Санкт‑Петербурга, а также «Навигатор мер поддержки», который по ИНН подбирает подходящие программы и помогает перейти к оформлению заявки. Сейчас в навигаторе собрано более 300 актуальных мер.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.