Галустян выразил соболезнования в связи со смертью участницы КВН Рыбалко

Комик Михаил Галустян, который был капитаном команды КВН «Утомленные солнцем», выразил соболезнования в связи с гибелью участницы его команды Елены Рыбалко.
На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), он опубликовал пост с ней и подписал его фразой «Светлая память».
Рыбалко погибла 1 мая в возрасте 53 лет. По данным Mash и SHOT, она переходила дорогу в неположенном месте в Сочи, когда в нее влетел автомобиль Toyota. Госавтоинспекция подтвердила РБК факт аварии, однако не раскрыла имена участников происшествия.
Рыбалко родилась в феврале 1973 года в Сочи. Во второй половине 90-х годов девушка успешно прошла прослушивания в КВН и стала участницей команды «Утомленные солнцем» (команда КВН от Сочинского государственного университета туризма и курортного дела (СГУТиКД), после 2002 года также являлась сборной Краснодарского края).
В дальнейшем команда становилась серебряным призером КВН, а также чемпионом Высшей лиги в 2003 году, несколько раз побеждала в Летнем кубке.
