В Оренбуржье отремонтируют дорогу Орск — граница Республики Башкортостан

Участок дороги Орск — граница Республики Башкортостан отремонтируют в Оренбургской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.
Первоначально в 2025 году планировали привести в нормативное состояние только первые 5 км. Однако, учитывая, что трасса входит в опорную сеть области и является одной из ключевых транспортных артерий восточного Оренбуржья, принято решение увеличить объем работ до 15 км.
В результате уже этой осенью капитально отремонтируют участок с 60 по 75 километр. В дальнейшем власти намерены поэтапно привести в порядок весь отрезок от Гая до административной границы с соседним регионом.
Для проведения работ с 1 мая ограничат движение транспорта на первом участке протяженностью 5 км — от границы с Башкортостаном. Поток перенаправят на временную объездную дорогу, которую сейчас обустраивают.
В ходе капремонта заменят все слои дорожной одежды, водопропускные трубы, знаки и барьерное ограждение. Также специалисты укрепят обочины и приведут в порядок примыкания второстепенных дорог.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.