Карьера Макрона больно ударила по семье: племянник жалуется на бизнес, Брижит — на жизнь

Президенту Франции Эммануэлю Макрону грозит череда судебных разбирательств после окончания срока его полномочий во главе государства. Об этом aif.ru рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.
Ранее племянник Макрона по линии семьи Брижит Макрон Жан-Александр Тронье сообщил, что политическая карьера президента Франции негативно сказалась на его бизнесе. Немногим ранее Брижит также рассказала о своем подавленном состоянии, а также моментах пессимизма, которых не было прежде.
«Макрон может повторить судьбу Саркози. У его приближенных уже прошли обыски, а когда он перестанет быть президентом, лишится иммунитета, то раскрыться может много чего интересного», — рассказал Перенджиев.
По словам эксперта, не исключено, что всплывут какие-то коррупционные скандалы, и в них будет фигурировать и сама Брижит. Он предполагает, что после завершения своего срока Макрон будет нанимать себе адвокатов, так как судебных процессов ему не удастся избежать.
Как ранее писал сайт KP.RU, Тронье заявил, что ждет окончания президентского срока дяди из-за проблем в семье, возникших после его избрания.