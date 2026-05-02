Фицо согласился посетить Киев для встречи с Зеленским

Премьер Словакии уточнил, что провел телефонный разговор с Зеленским. В ходе него представители стран договорились совершить двусторонние визиты в столицы Словакии и Украины. При этом с момента вступления в должность ни Фицо, ни президент республики Петер Пеллегрини еще ни разу не посещали Киев.