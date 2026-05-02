Фицо согласился посетить Киев для встречи с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что согласился посетить Киев для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
«Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване, а также взаимно посетим столицы наших стран», — написал Фицо в социальных сетях.
Премьер Словакии уточнил, что провел телефонный разговор с Зеленским. В ходе него представители стран договорились совершить двусторонние визиты в столицы Словакии и Украины. При этом с момента вступления в должность ни Фицо, ни президент республики Петер Пеллегрини еще ни разу не посещали Киев.
Ранее Зеленский заявил, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском союзе. Бывший комик также сообщил, что Киев заинтересован в сильных отношениях между государствами. При этом сам Фицо отметил различие взглядов с Зеленским по ряду тем, касающихся Украины.