Фицо согласился посетить Киев для встречи с Зеленским

Фицо и Зеленский договорились совершить двусторонние визиты в столицы Словакии и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что согласился посетить Киев для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване, а также взаимно посетим столицы наших стран», — написал Фицо в социальных сетях.

Премьер Словакии уточнил, что провел телефонный разговор с Зеленским. В ходе него представители стран договорились совершить двусторонние визиты в столицы Словакии и Украины. При этом с момента вступления в должность ни Фицо, ни президент республики Петер Пеллегрини еще ни разу не посещали Киев.

Ранее Зеленский заявил, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском союзе. Бывший комик также сообщил, что Киев заинтересован в сильных отношениях между государствами. При этом сам Фицо отметил различие взглядов с Зеленским по ряду тем, касающихся Украины.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
