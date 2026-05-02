В Санкт‑Петербурге прошел финал Кубка России по плаванию

Финал Кубка России по плаванию прошел с 17 апреля по 21 апреля в Санкт‑Петербурге. Мероприятие состоялось при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Выборгского района.
Соревнования прошли в Санкт‑Петербургском Центре плавания. За пять дней лучшие пловцы из 70 регионов страны разыграли 42 комплекта наград. Турнир стал одним из ключевых этапов отбора на чемпионат Европы‑2026, который пройдет в Париже. По итогам соревнований Кубок России завоевала сборная команда Санкт‑Петербурга.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.