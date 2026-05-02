Петербургский фармпроизводитель повысил годовую экономию воды на 73%

Фармацевтическая компания «Вертекс» из Санкт-Петербурга повысила годовую экономию воды на 73% при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города.
На предприятии внедряют проекты, которые не только улучшают производственные процессы, но и снижают потребление ресурсов, а значит — помогают сокращать себестоимость продукции. Одним из таких направлений стала оптимизация мойки и дезинфекции оборудования. С 2025 года компания сократила количество промежуточных моек двух коатеров, где таблетки покрывают оболочкой, и параллельно пересмотрела процесс дезинфекции накопительных бункеров на двух линиях розлива косметических шампуней.
В результате удалось уменьшить простои оборудования и повысить его производительность, а также сократить расход дезинфицирующих средств. Благодаря этим изменениям годовая экономия воды превысила 145 тыс. литров. Если же учесть ранее оптимизированную процедуру очистки оборудования для сушки и грануляции таблеточных смесей, общий объем сэкономленной воды теперь достигает 345 тыс. литров в год.
Отдельно в компании отметили, что улучшили использование спрейболла — устройства для мойки внутренних поверхностей резервуаров. Это позволило сократить длительность процесса с 6,5 до 4 часов и снизить расход воды на одну дезинфекцию со 180 до 50 литров — то есть в 3,6 раза.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.