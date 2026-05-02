В Саранске стартовало благоустройство бульвара Эрьзи

Благоустройство бульвара Эрьзи стартовало в Саранске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия.
После обновления бульвар станет более удобным для прогулок и городских мероприятий. Там обустроят событийную площадку с амфитеатром, заменят покрытие на тротуарную плитку и создадут зону тихого отдыха с парковыми качелями, скамейками и урнами.
Чтобы пространство стало уютнее, предусмотрено комплексное озеленение: на территории высадят тополя, сирень, чубушник, смородину, спирею и другие растения. Дополнительно установят новые элементы освещения.
Отдельное внимание уделят активному отдыху. На бульваре появятся детская игровая площадка с современным безопасным оборудованием, а также спортивная зона со столом для настольного тенниса, уличными тренажерами и спортивным комплексом.
Сейчас подрядчик ведет подготовительный этап: демонтирует старую плитку и выравнивает грунт. Завершить благоустройство планируют к августу.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.