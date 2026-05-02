В Волгограде 2 мая провели первую репетицию парада Победы

В Центральном районе прошла первая репетиция торжественного марша в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Участники тренировки отрабатывали строевую подготовку и слаженность действий перед главным парадом, который состоится в городе-герое 9 Мая. Репетицию парада провели на площади Павших Борцов. В ней приняли участие парадные расчеты Волгоградского военного гарнизона, сотрудники силовых ведомств, а также курсанты профильных учебных заведений.

В связи с этим мероприятием были введены временные ограничения на проезд транспорта и парковку автомобилей на улицах, прилегающих к площади Павших Борцов.

Вторая репетиция запланирована на 5 мая, а генеральная — на 7 мая. Торжественный парад состоится в День Победы, 9 мая.