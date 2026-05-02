«Амкар» дома уступил аутсайдеру группы

Футболисты «Амкар Пермь» в чемпионате второй лиги дивизион «Серебро» уступили на своем поле «Динамо Ставрополь». В начале встречи пермская команда повела в счете, забив гол с пенальти. Отличился Максим Новиков. Однако затем гости перехватили инициативу. На 69 минуте игры динамовцы забили ответный гол.