«Амкар» дома уступил аутсайдеру группы

Футболисты «Амкар Пермь» в чемпионате второй лиги дивизион «Серебро» уступили на своем поле «Динамо Ставрополь». В начале встречи пермская команда повела в счете, забив гол с пенальти. Отличился Максим Новиков. Однако затем гости перехватили инициативу. На 69 минуте игры динамовцы забили ответный гол.

Уже в добавленное время в ворота «Амкара» был назначен пенальти, который ставропольчане успешно реализовали. Итог матча — 1:2. Перед игрой «Амкар Пермь» занимал второе место, соперники — последнее десятое.

Следующую игру подопечные Ярослава Мочалова проведут на выезде 10 мая, против «Динамо Брянск».