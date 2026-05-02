В Новодвинске Архангельской области отремонтируют бытовой корпус техникума

Общественно-бытовой корпус индустриального техникума отремонтируют в Новодвинске Архангельской области. Работы пройдут при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве строительства и архитектуры Архангельской области.
Общественно-бытовой корпус — важная часть студенческой инфраструктуры: там находятся столовая, спортивный зал и помещения для внеучебной и творческой деятельности. Специалистам предстоит обновить отделку первого этажа и отдельных помещений второго, включая актовый зал, заменить окна и двери, отремонтировать кровлю и крыльца, а также привести в порядок внутренние сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
«Надеемся, что с 1 сентября ребята уже будут заниматься в новом спортивном зале и получать горячее питание в новой столовой. Спортзал у нас пользуется большим спросом, а на втором этаже размещается актовый зал, который станет основным помещением для студенческих инициатив», — отметила директор Новодвинского индустриального техникума Наталья Тарасова.
Работы в техникуме идут по плану: на объекте работают 15 человек. Сейчас они разбирают полы на втором этаже, делают кровлю и полы на первом этаже, а также готовят помещения к отделке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.