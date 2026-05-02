В Борском районе Самарской области установили систему видеонаблюдения

Систему видеонаблюдения установили в Борском районе Самарской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации муниципального района Борский.
Оборудование помогает следить за пожарной обстановкой, фиксировать нарушения на особо охраняемой территории и наблюдать за перемещением животных и птиц. Поэтому, если кто-то заезжает в парк на квадроциклах, машинах или другой технике там, где это запрещено, камеры сразу фиксируют нарушение. После этого госинспекторы выезжают на место и оформляют протоколы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.