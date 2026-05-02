Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветераны войны из Прикамья получат круглогодичный бесплатный проезд на поездах

О возобновлении акции напомнила Свердловская железная дорога.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Дня Победы Свердловская железная дорога напомнила о предоставлении круглогодичного бесплатного проезда без ограничения поездок участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда. Поездки распространяются на поезда, курсирующие по России. Их количество не ограничено.

С каждым из ветеранов может бесплатно проследовать один сопровождающий. Сборы за оформление проездных документов и плата за сервисные услуги, включая постельные принадлежности и питание, не взимаются.

Оформление безденежных проездных документов производится в билетной кассе при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих удостоверений: участника или инвалида Великой Отечественной войны; о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

«Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны на вокзалах. Для них предусмотрена бесплатная парковка и размещение в бизнес-залах и залах “Комфорт”, помощь с багажом, в том числе при посадке и высадке из поезда», — дополнили информацию в СвЖД.

Чаще всего билеты оформляются в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Крым.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше