Ветераны войны из Прикамья получат круглогодичный бесплатный проезд на поездах

В преддверии Дня Победы Свердловская железная дорога напомнила о предоставлении круглогодичного бесплатного проезда без ограничения поездок участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда. Поездки распространяются на поезда, курсирующие по России. Их количество не ограничено.
С каждым из ветеранов может бесплатно проследовать один сопровождающий. Сборы за оформление проездных документов и плата за сервисные услуги, включая постельные принадлежности и питание, не взимаются.
Оформление безденежных проездных документов производится в билетной кассе при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих удостоверений: участника или инвалида Великой Отечественной войны; о награждении медалью «За оборону Ленинграда».
«Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны на вокзалах. Для них предусмотрена бесплатная парковка и размещение в бизнес-залах и залах “Комфорт”, помощь с багажом, в том числе при посадке и высадке из поезда», — дополнили информацию в СвЖД.
Чаще всего билеты оформляются в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Крым.