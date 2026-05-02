«Айболит» из Адыгеи спасла дикого зайца, лежавшего на дороге с травмой

Раисе 42 года. Она не первый раз спасает диких животных. Ей приходилось лечить енотов и лис, зачастую обитатели леса травмируются или погибают под колёсами автомобилей. Её клиника находится в небольшом посёлке Энем, и местные уже знают, что их «Айболит всех излечит-исцелит». Раиса рассказала, что всегда отпускает зверьков в том же месте, где они были найдены. Некоторые мохнатые с неохотой покидают санаторные условия клиники, но что поделать, если лечение уже завершилось.