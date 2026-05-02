Пентагон сообщил о выводе пяти тысяч американских военных из Германии

— Пентагон объявил в пятницу вывод пять тысяч военнослужащих из союзника по НАТО — Германии на фоне углубления разногласий по поводу войны с Ираном между президентом Дональдом Трампом и Европой, — говорится в публикации.
Отмечается, что сокращение контингента позволит вернуть численность американских войск в Европе примерно к уровню, который был до 2022 года, передает издание.
Трамп ранее сообщил о сокращении американского военного контингента в Германии. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова главы Белого дома.
Вывод пяти тысяч американских военных из ФРГ в США связывают с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».
Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов заявил, что коррекция численности войск США в Германии возможна, однако наиболее важные инфраструктурные объекты, вероятно, не будут затронуты.