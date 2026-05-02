В школе поселка Светлого Оренбуржья провели урок по предпринимательству

Урок по предпринимательству провели в поселке Светлом Оренбургской области в Светлинской средней общеобразовательной школе № 2. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации мунициального образования Светлинский район.
Перед школьниками выступила заместитель главы администрации по экономическим вопросам, председатель комитета по экономике Ирина Кислица. В своем выступлении она объяснила, что такое предпринимательская деятельность, какие у нее бывают виды и формы, а также с чего начинается собственное дело. Благодаря этому ребята не только получили новые знания, но и смогли представить, как предпринимательство может стать их будущей профессиональной траекторией.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.