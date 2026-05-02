Мирра Андреева проиграла украинке Марте Костюк в финале турнира WTA в Мадриде

19-летняя россиянка поднялась на 7-е место в рейтинге WTA. Сейчас за её плечами пять побед на турнирах в одиночном разряде. Во время Олимпиады в Париже Андреева взяла серебряную медаль в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер. Костюк 23 года, для неё это третий победный турнир WTA. В мировом рейтинге украинка значится на 23 строчке.